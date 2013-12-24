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Грузовик "застеклил" подъем на ул. Луцкого во Владивостоке (фото)

Грузовик

Фото: newsvl.ru

В понедельник, 13 августа, на перекрестке Суханова и Луцкого из грузовика вывалился строительный мусор. На проезжей части оказались разбитые стекла и фанера. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Очевидцы сообщили, что грузовик ехал со стороны Суханова в направлении фуникулера и остановился в районе Луцкого, 21. Из его кузова высыпались стройматериалы, осколки стекол разлетелись на несколько метров по проезжей части. 

ДТП не мешало проезду в сторону Пушкинской и Золотого моста, объехать грузовик можно было по левой полосе подъема на фуникулер.

Грузовик "застеклил" подъем на ул. Луцкого во Владивостоке (фото)

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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