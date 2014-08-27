Вознаграждение объявлено в Приморье за информацию о пропавшем мальчике

В Приморье продолжается расследование уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, по факту безвестного исчезновения 8-летнего мальчика в с. Рощино Красноармейского района Приморского края. Ребенок ушёл из дома 9 августа и до настоящего времени его местонахождение не известно.

По уголовному делу сформирована следственно-оперативная группа, в состав которой включены сотрудники полиции, следователи, следователи-криминалисты, а также заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

К проведению оперативно-розыскных и поисковых мероприятий привлечены более 50 сотрудников органов внутренних дел, водолазы МЧС России. Кроме того, в поисках участвуют волонтеры из числа местных жителей, а также жителей городов Владивосток, Хабаровск, Лесозаводск, Дальнереченск.

Проведен подворный обход домовладений и прилегающей территории с визуальным обследованием, опрос граждан, проживающих в указанных домах. В ходе обследования проверено наличие заброшенных и строящихся зданий, сооружений, канализационных люков и коллекторов. Отрабатываются лица, судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений на территории села.

В настоящее время полученная информация анализируется, а также отрабатывается следственным и оперативным путем. Поисковыми отрядами из числа сотрудников органов внутренних дел и волонтеров проведено обследование береговой линии реки Большая Уссурка, от с. Крутой Яр вниз по течению. Водолазами МЧС России обследованы участки дна реки. К поисковым мероприятиям привлечены 7 единиц водного транспорта, которыми осуществляется обследование русла реки.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]