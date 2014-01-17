В Приморье проходит проверка по факту нападения собаки на девочку
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится проверка по факту нападения собаки на 6-летнюю девочку на пляже посёлка Де-Фриз Надеждинского района Приморского края. В результате нападения ребёнок получил телесные повреждения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.
После проведения всех необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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