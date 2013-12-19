Владивосток связал Пусан и Санкт-Петербург
Владивосток связал Пусан и Санкт-Петербург. 14 августа из торгового порта в торжественной обстановке ушел первый контейнерный поезд с автозапчастями корейской компании. Во Владивосток этот груз доставили морем, а отсюда контейнеры доставят в Санкт-Петербург на российский завод компании «Хёндай». Это значительно сэкономит время. Из Приморья контейнерный поезд доберется до северной столицы России за 10 дней, тогда как время доставки через Суэцкий канал составляет 40 суток. Такое логистическое решение стало возможным благодаря тесному сотрудничеству России и Кореи.
Светлана Утяшева, заместитель директора Департамента ТОР и инфраструктуры Минвостокразвития РФ: «Реализация логистических технологий приводит к тому, что мы увеличиваем транзитный потенциал Российской Федерации через Дальний Восток. И переключение транзитных грузов, следующих из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу, в частности, через владивостокский морской торговый порт».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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