«Вести: Приморье»: Истории врачей из Украины, живущих в Славянке
Новая жизнь! В Славянке уже третий год успешно живут и работают врачи — беженцы из Украины. Руководство больницы и пациенты довольны их работой, а сами медики не только успешно трудятся, но и расширяют свои семьи. Из Славянки врачи уезжать не собираются. Ведь тихий, уютный поселок напоминает молодым людям их родной город. Истории переселенцев расскажет в программе «Вести: Приморье» в 18.40 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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