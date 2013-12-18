«Вести: Приморье»: Истории врачей из Украины, живущих в Славянке

Новая жизнь! В Славянке уже третий год успешно живут и работают врачи — беженцы из Украины. Руководство больницы и пациенты довольны их работой, а сами медики не только успешно трудятся, но и расширяют свои семьи. Из Славянки врачи уезжать не собираются. Ведь тихий, уютный поселок напоминает молодым людям их родной город. Истории переселенцев расскажет в программе «Вести: Приморье» в 18.40 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]