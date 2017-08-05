Анонс на 15 августа
15 августа во Владивостоке в 16.00 в учебно-научном музее ДВФУ (Океанский пр-т, 37) пройдет открытие выставки «Мгновения святой Руси».
15 августа г. Владивосток, Спортивная набережная (деревянные настилы). Бесплатные тренировки по йоге от World Class. Начало в 09.00-10.30.
15 августа г. Владивосток, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Этап парусной регаты «Кубок Владивостока», «гонки по средам». Начало в 19.00.
15-16 августа г. Уссурийск. Краевые соревнования по настольному теннису «Топ - 24».
15-18 августа o. Русский, бухта Новик, яхт-клуб «Алые паруса». Парусная регата «Кубок яхт-клуба «Алые паруса», посвященный памяти героя-тихоокеанца Леонова.
15 августа — День археолога.
15 августа — День Республики Тыва (День Тувы).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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