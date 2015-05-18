Ещё 198 незаконных рекламных конструкций пойдут под снос во Владивостоке
Решение о сносе почти 200 незаконных рекламных конструкций было принято на заседании владивостокской городской комиссии. Всего же с начала года в краевом центре было выявлено 529 незаконных билбордов, растяжек, штендеров и других рекламных конструкций. Там, где собственники не выполнили предписаний по добровольному демонтажу, работой по уборке незаконной рекламы занимается муниципальное предприятие «Содержание городских территорий». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
По итогам прошедшей 7 августа городской комиссии по демонтажу рекламных конструкций, под снос пойдут ещё 198 объектов. Это и рекламные растяжки, и щиты, и реклама на зданиях, и множество других объектов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
27.04.2018 Владивосток избавляется от незаконной рекламы
-
01.11.2017 Общественный экспертный совет призвал ужесточить меры за незаконную рекламу в Приморье
-
20.10.2017 Во Владивостоке на пересечении улиц Посадской и Снеговой демонтировали незаконную рекламную конструкцию
-
24.06.2017 Более 500 рекламных конструкций демонтируют в Приморье к осени
-
24.03.2017 Более 350 незаконных рекламных конструкций выявили на территории Владивостокской агломерации в 2017 году
-
18.05.2015 Во Владивостоке ежедневно демонтируют незаконно установленные объекты
Добавить комментарий