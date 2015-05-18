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Ещё 198 незаконных рекламных конструкций пойдут под снос во Владивостоке

Ещё 198 незаконных рекламных конструкций пойдут под снос во Владивостоке

Фото: VladNews

Решение о сносе почти 200 незаконных рекламных конструкций было принято на заседании владивостокской городской комиссии. Всего же с начала года в краевом центре было выявлено 529 незаконных билбордов, растяжек, штендеров и других рекламных конструкций. Там, где собственники не выполнили предписаний по добровольному демонтажу, работой по уборке незаконной рекламы занимается муниципальное предприятие «Содержание городских территорий». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По итогам прошедшей 7 августа городской комиссии по демонтажу рекламных конструкций, под снос пойдут ещё 198 объектов. Это и рекламные растяжки, и щиты, и реклама на зданиях, и множество других объектов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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