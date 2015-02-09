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Владивостокская ГАИ проводит проверку пассажирского транспорта

Владивостокская ГАИ проводит проверку пассажирского транспорта

Фото: УМВД по ПК

За два летних месяца в рамках мероприятий «Перевозчик» и «Автобус» к административной ответственности привлечены 378 водителей автобусов и 541 водителя таксомоторных компаний.  За выпуск на линию пассажирского транспорта при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена, к ответственности привлечены 9 должностных лиц. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Самыми распространенными нарушениями, допускаемые водителями пассажирского транспорта,  являются: несоблюдение правил маневрирования, правил перевозки пассажиров, непредставление преимущества в движении пешеходам, нарушения правил остановки.

В ходе операции инспекторами ГИБДД проводится сверка идентификационных номеров шасси с данными,  указанными в регистрационных документах транспортного средства. В результате проведенной работы выявлено 75 автобусов с признаками изменений (перебивки).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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