Владивостокская ГАИ проводит проверку пассажирского транспорта
За два летних месяца в рамках мероприятий «Перевозчик» и «Автобус» к административной ответственности привлечены 378 водителей автобусов и 541 водителя таксомоторных компаний. За выпуск на линию пассажирского транспорта при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена, к ответственности привлечены 9 должностных лиц. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Самыми распространенными нарушениями, допускаемые водителями пассажирского транспорта, являются: несоблюдение правил маневрирования, правил перевозки пассажиров, непредставление преимущества в движении пешеходам, нарушения правил остановки.
В ходе операции инспекторами ГИБДД проводится сверка идентификационных номеров шасси с данными, указанными в регистрационных документах транспортного средства. В результате проведенной работы выявлено 75 автобусов с признаками изменений (перебивки).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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