Владивостокская ГАИ проводит проверку пассажирского транспорта

За два летних месяца в рамках мероприятий «Перевозчик» и «Автобус» к административной ответственности привлечены 378 водителей автобусов и 541 водителя таксомоторных компаний. За выпуск на линию пассажирского транспорта при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена, к ответственности привлечены 9 должностных лиц. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Самыми распространенными нарушениями, допускаемые водителями пассажирского транспорта, являются: несоблюдение правил маневрирования, правил перевозки пассажиров, непредставление преимущества в движении пешеходам, нарушения правил остановки.

В ходе операции инспекторами ГИБДД проводится сверка идентификационных номеров шасси с данными, указанными в регистрационных документах транспортного средства. В результате проведенной работы выявлено 75 автобусов с признаками изменений (перебивки).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]