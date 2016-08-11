Морские пехотинцы стали призерами международного конкурса «Морской десант»
Во Владивосток из Китая вернулась сборная команда морских пехотинцев, которая заняла второе место на международном конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант» в рамках «АрМИ-2018». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
Конкурс «Морской десант» в рамках «АрМИ-2018» проходил в городе Цюаньчжоу на юго-востоке Китая на полигоне «Генеральская гора» с 29 июля по 10 августа. В ходе соревнований военнослужащие преодолевали полосу препятствий, совершали марш-бросок на «тропе выживания», выполняли стрельбы из гранатомета, автомата и снайперской винтовки, а также участвовали в эстафете на бронетехнике.
Как сообщает пресс-служба ТОФ, сборная России в общем зачете уступила два балла команде Китая, которая заняла первое место. В команду входили морпехи Тихоокеанского и Балтийского флотов и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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