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Морские пехотинцы стали призерами международного конкурса «Морской десант»

Морские пехотинцы стали призерами международного конкурса «Морской десант»

Фото: Звезда

Во Владивосток из Китая вернулась сборная команда морских пехотинцев, которая заняла второе место на международном конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант» в рамках «АрМИ-2018». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Конкурс «Морской десант» в рамках «АрМИ-2018» проходил в городе Цюаньчжоу на юго-востоке Китая на полигоне «Генеральская гора» с 29 июля по 10 августа. В ходе соревнований военнослужащие преодолевали полосу препятствий, совершали марш-бросок на «тропе выживания», выполняли стрельбы из гранатомета, автомата и снайперской винтовки, а также участвовали в эстафете на бронетехнике.

Как сообщает пресс-служба ТОФ, сборная России в общем зачете уступила два балла команде Китая, которая заняла первое место. В команду входили морпехи Тихоокеанского и Балтийского флотов и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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