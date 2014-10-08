Житель Свердловской области обворовал приморского пенсионера
Ленинским районным судом г. Владивостока вынесен приговор уроженцу Свердловской области, который признан виновным в совершении преступления, совершенного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в январе 2018 года лицом, несколькими месяцами ранее освободившимся из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за мошенничество.
Чтобы похитить деньги у жителя Владивостока, фигурант под видом сантехника жилищно-коммунального управления проник в квартиру пенсионера, проживающего по ул. Некрасовской.
Введя в заблуждение хозяина квартиры относительно необходимости замены труб в туалетной комнате, лжесантехник предложил ему помощь в приобретении необходимого материала для ремонта.
После получения от потерпевшего 5,6 тыс. рублей, злоумышленник скрылся, присвоив денежные средства себе.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 2 года лишения свободы. С учетом отягчающего обстоятельства – рецидива преступлений, а также личности фигуранта суд не нашел оснований для применения правил ст. 73 УК РФ. Для отбывания наказания определена исправительная колония строгого режима.
Суд также взыскал с осужденного 5,6 тыс. рублей в счет возмещения ущерба потерпевшему.
Приговор считается вступившим в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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