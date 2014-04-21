Врачи из Украины освоились в Приморье. Видеорепортаж Марии Нетребенко
Новая жизнь — новые перспективы. В Хасанской центральной районной больнице вот уже почти четыре года работает сразу несколько врачей- переселенцев из Украины. Как им удалось устроится на новом месте, которое стало уже родным?
Исключительно с улыбкой Наталья Буранова принимает своих пациентов. Ведь положительный настрой — залог скорейшего выздоровления. Для жителей Хасанского района она уже успела стать родной. Почти четыре года назад медсестра переехала в Славянку из Украины. Жизнь поменялась кардинально.
Наталья Буранова, медсестра приемного покоя Хасанской центральной районной больницы: «Я вообще медсестра неврологическая, а тут в приемном покое пришлось работать, но коллеги все показали, научили. Коллектив золотой, люблю очень».
В Славянку украинские медики переезжали целыми семьями. Хирург Дмитрий Раков приехал с женой-медсестрой. Теперь они вдвоем работают с удовольствием, ведь в Приморье они чувствуют себя как дома.
Дмитрий Раков, хирург Хасанской центральной районной больницы: «В России нравится очень. По сравнения с нашими городами — Луганск, Донецк — разницы не чувствуется. Первое впечатление было, как будто просто приехал в другой город, разве что номера на машинах другие».
Земляк и коллега Дмитрия Александр Панин — анестезиолог-реаниматолог. Такого специалиста больница не могла найти очень долго. Ему сразу обеспечили не только достойный заработок, но и дали служебное жилье.
Александр Панин, анестезиолог-реаниматолог Хасанской центральной районной больницы: «Мы счастливы, мы верим в будущее. По сравнению с Украиной, где не понятно, что будет завтра, здесь проще, спокойнее и лучше».
Его жена Ирина, тоже врач, вынуждена была сделать приятный перерыв в работе. Сейчас она в декрете. Совсем недавно у пары родился первый и такой долгожданный ребенок. Теперь эта семья планирует остаться в Славянке надолго, если не на всегда.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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