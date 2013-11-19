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Новые школьные автобусы появятся в районах Приморья

Новые школьные автобусы появятся в районах Приморья

Семь новых школьных автобусов в сентябре будут направлены в районы Приморья. Стоимость семи новых автобусов для образовательных учреждений составила 14 миллионов рублей, деньги выделил спонсор. Планируется, что транспорт поставят в регион в сентябре. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края. 

Семь автобусов уже распределены по территориям – это средние школы сел Октябрьское Хасанского района, Спасское Спасского района, Чернышевка Анучинского района, Новосысоевка Яковлевского района, Хороль Хорольского района, Терней Тернейского района и средняя школа №1 Лазовского района.

Напомним, еще 39 школьных автобусов в этом году будут приобретены в Приморье за счет средств федерального бюджета, автобусы также будут направлены в муниципалитеты края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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