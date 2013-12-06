Приморские нерадивые матери продолжают играть в прятки с приставами
Приморские судебные приставы в Чугуевском районе пришли в квартиру, где должна была проживать должница по алиментам. Дверь специалистам открыл сожитель женщины и объяснил, что ее нет дома, но приставы заподозрили мужчину во вранье.
Представители закона обнаружили гражданку К., уклоняющуюся от уплаты алиментов, в шкафу. Найти спрятавшуюся неплательщицу не составило особого труда. Гражданку доставили в отдел судебных приставов для беседы с дознавателем с целью дальнейшего решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ.
Другую жительницу Чугуевского района судебные приставы нашли в огороде. В надежде на то, что должностным лицам УФССП России по Приморскому краю не придет в голову искать неплательщицу в зарослях высокой травы, женщина спряталась среди бурьяна. Однако уйти от ответственности ей не удалось. Вскоре судебные приставы по ОУПДС нашли и доставили должницу в отдел.
Отметим, в последнее время приставам приходится искать должников в неожиданных местах. Неплательщики, большая часть из которых женщины, завидев людей в форме, прятались в неработающем холодильнике, погребе, диване.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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