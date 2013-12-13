В Приморье жителя Артема обвиняют в убийстве его собственной бабушки
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства жительницы города Артема. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.
По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний внук потерпевшей.
По версии следствия, в июне 2018 года в квартире дома на улице Херсонская в городе Артеме подозреваемый из личных неприязненных отношении нанес удар ножом своей бабушке, которая страдала психическим заболеванием, и убил ее. После чего, чтобы избежать уголовной ответственности, подозреваемый вместе со своим знакомым спрятали труп женщины.
Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками полиции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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