«Вести: Приморье»: Инвалида буквально выбросили на улицу из общежития во Владивостоке
Во Владивостоке инвалида третьей группы выселили на улицу. 42-летний Александр Сединкин долгое время проживал в общежитии федерального университета и работал дворником, но после черепно-мозговой травмы стал нетрудоспособным, руководство учебного заведения обратилось в суд для выселения. Почему судьи не учли инвалидность мужчины, и что делать теперь бездомному человеку? Репортаж об этом смотрите в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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