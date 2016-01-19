«Вести: Приморье»: Инвалида буквально выбросили на улицу из общежития во Владивостоке

Во Владивостоке инвалида третьей группы выселили на улицу. 42-летний Александр Сединкин долгое время проживал в общежитии федерального университета и работал дворником, но после черепно-мозговой травмы стал нетрудоспособным, руководство учебного заведения обратилось в суд для выселения. Почему судьи не учли инвалидность мужчины, и что делать теперь бездомному человеку? Репортаж об этом смотрите в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]