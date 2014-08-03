Владивосток снова тонет во время обильных дождей. Видеорепортаж Максима Каленника
Всего сутки прошли после сильного ливня, а синоптики уже призывают готовиться к следующему, более мощному. По данным со спутника, на юго-западе края лить начнет уже во вторник вечером. Синоптики уже объявили штормовое предупреждение на ближайшие двое суток. А тем временем во Владивостоке продолжают ликвидировать последствия ливня, который прошел в понедельник.
- Из года в год улица Пограничная уходит под воду. В среднем четыре раза за сезон! Каждый раз приезжает городские службы, откачивают воду, промывают системы, а владельцы магазинов и ресторанов подсчитывают убытки и раскошеливаются на очередной ремонт.
Представителям бизнеса на улице Пограничной, возможно, пора закрываться и переезжать. Их помещения после очередного ливня сначала заливает дождевая вода, а потом и канализация.
- Весь день мы работаем в сапогах, это все, конечно, не правильно!
Надежда Власова, сотрудник магазина промтоваров: «17 лет нас топит тут. Мы просто бессильны тут что-либо сделать, пока не прочистят трубы и колодцы».
На прочистку ливневки оперативные бригады на самом деле приезжают после каждого потопа, но как минимум двадцать лет их усилия не приносят толку. Счет по-прежнему в пользу воды.
Павел Корзухин, мастер участка по содержанию инженерных сетей: «Мы пытаемся промыть сети, где-то там, видимо, что-то разрушилось и осыпалось, эти сети были построены давно».
Игорь Волков, владелец кафе на улице Пограничная: «Этим никто не занимается. Очковтирательство здесь происходит. Каждый год вся эта улица предпринимателей терпит убытки. Плесень... мебель, это не передать словами, это надо пережить».
Арендаторы и владельцы помещений на Пограничной уже не верят, что когда-нибудь, после очередного ливня на их этажах будет сухо. На второй день после потопа они продолжают плавать.
- Уже давно понятно, что причина всех этих водных катаклизмов кроется где-то под асфальтом улицы Пограничной. Скорее всего, выход один — загнать сюда тяжелую технику и построить всю систему водоотведения заново.
На мокрой Пограничной городские службы продолжают промывать колодцы, а владельцы торговых точек и кафе бегать с тряпками и ведрами. Но все это бесполезно — на среду синоптики вновь прогнозируют сильные ливни на большей части края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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