Пьяная ссора привела жительницу Артема на скамью подсудимых
В городе Артеме местная жительница предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего сожителя, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
По версии следствия, преступление совершено в мае 2018 года в частном доме. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурантка в ходе ссоры со своим сожителем задушила его веревкой.
Так, сначала она связала потерпевшего, а затем с целью убийства накинула веревку ему на шею. Злоумышленница с силой затягивала концы веревки, перекрывая тем самым доступ кислорода, до тех пор, пока мужчина не перестал подавать признаки жизни.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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