Объезд затопленной дороги на трассе Артем—Находка возможен через Партизанск
В связи с выпадением большого количества осадков и подъема уровня воды в реке Лобога произошло подтопление временной дороги между посёлками Смоляниново и Романовка (49 км автодороги Артем—Находка—порт Восточный).
Объезд указанного участка автодороги осуществляется через Партизанск, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и представители «Примавтодора». Полицейские осуществляют охрану общественного порядка и регулируя дорожное движение.
Проезд по другим автодорогам Приморского края осуществляется без ограничений. Транспортное сообщение не нарушено.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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