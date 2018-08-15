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Объезд затопленной дороги на трассе Артем—Находка возможен через Партизанск

Объезд затопленной дороги на трассе Артем—Находка возможен через Партизанск

Фото: dps_control

В связи с выпадением большого количества осадков и подъема уровня воды в реке Лобога произошло подтопление временной дороги между посёлками Смоляниново и Романовка (49 км автодороги Артем—Находка—порт Восточный).

Объезд указанного участка автодороги осуществляется через Партизанск, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и представители «Примавтодора». Полицейские  осуществляют охрану общественного порядка и регулируя дорожное движение.

Проезд по другим автодорогам Приморского края осуществляется без ограничений. Транспортное сообщение не нарушено.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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