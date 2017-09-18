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В Приморье отмечено снижение количества ДТП с участием нетрезвых водителей

В Приморье отмечено снижение количества ДТП с участием нетрезвых водителей

С начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности свыше 7 тыс. нетрезвых водителей в Приморье: 4019 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 3298 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. В отношении 1175 нарушителей  вынесены постановления об административном аресте.

По данным статистики, в каждой седьмой автоаварии, произошедшей на территории региона с начала года, водитель управлял транспортным средством с признаками опьянения (находился в опьянении либо отказался от прохождения медицинского освидетельствования).

Доля ДТП по вине водителей с признаками опьянения составила 16,2%. При этом количество автоаварий, произошедших по вине водителей в состоянии опьянения, сократилось на 11,9% (141/160), пострадавших — на 14% (196/228).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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