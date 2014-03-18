Молодого человека спасли приморские пожарные из горящего дома

Поздним вечером 14 августа, в 23.39, на пульт пожарной охраны Черниговского муниципального района поступила информация о пожаре в частном жилом доме в селе Халкидон на улице Чапаева.

Оперативно прибыв по указанному адресу, пожарные приступили к работам по ликвидации пожара. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Из охваченного пламенем здания огнеборцы вывели на свежий воздух молодого человека, находившегося на момент пожара внутри помещения. В результате происшествия никто не пострадал.

В 23.58 пожар был локализован, в 00.40 – полностью ликвидирован. На тушении были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]