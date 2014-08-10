Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:39
  0

В Уссурийском ГО из-за дождей нарушено транспортное сообщение

В Уссурийском ГО из-за дождей нарушено транспортное сообщение

Фото: UssurMedia

По информации Единой дежурной диспетчерской службы Уссурийского городского округа, значительных подтоплений ни в городе, ни в селах не зафиксировано. За ночь выпало 40 мм осадков.

«Проезд в Кроуновку есть, уровень воды в реке в норме, – сообщили в ЕДДС. – После выпадения осадков прогнозируется подъем воды в течение восьми часов».

Прекращено транспортное сообщение с селом Кондратеновка из-за ремонта моста, а также нет поезда на улицу Уссурийскую в поселке Партизан. Пешеходное сообщение имеется.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Уссурийского ГО, все реки находятся в берегах.

По прогнозу Примгидромета, в течение дня ожидается еще одна волна осадков. Днем 15 и 16 августа сохранится сильный, временами очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. Дожди будут сопровождаться усилением ветра, местами с грозами. 

Значительная интенсивность осадков вызовет резкий подъем воды в верховьях рек и на малых водотоках. Ожидаются подтопления хозяйственных объектов, сельхозугодий, перемывы участков дорог дождевым и речным стоком, создается угроза безопасности низководным мостам и дамбам.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря