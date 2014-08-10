В Уссурийском ГО из-за дождей нарушено транспортное сообщение
По информации Единой дежурной диспетчерской службы Уссурийского городского округа, значительных подтоплений ни в городе, ни в селах не зафиксировано. За ночь выпало 40 мм осадков.
«Проезд в Кроуновку есть, уровень воды в реке в норме, – сообщили в ЕДДС. – После выпадения осадков прогнозируется подъем воды в течение восьми часов».
Прекращено транспортное сообщение с селом Кондратеновка из-за ремонта моста, а также нет поезда на улицу Уссурийскую в поселке Партизан. Пешеходное сообщение имеется.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Уссурийского ГО, все реки находятся в берегах.
По прогнозу Примгидромета, в течение дня ожидается еще одна волна осадков. Днем 15 и 16 августа сохранится сильный, временами очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. Дожди будут сопровождаться усилением ветра, местами с грозами.
Значительная интенсивность осадков вызовет резкий подъем воды в верховьях рек и на малых водотоках. Ожидаются подтопления хозяйственных объектов, сельхозугодий, перемывы участков дорог дождевым и речным стоком, создается угроза безопасности низководным мостам и дамбам.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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