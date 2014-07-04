Лучшие под водой. Студенты Владивостока стали финалистами международного турнира по подводной робототехнике. Субмарина учащихся оказалась умнее и проворнее десятка сильнейших роботов. В состязания участвовали 47 команд из разных стран. Как подводный аппарат сыграл в казино, и почему триумфа могло и не случиться?

24-килограммовый подводный робот после путешествия в другое полушарие Земли еще не пришел в себя. Вредничает. Акклиматизация после солнечного Сан-Диего.

- Ну что, освещение поменялось, надо поменять коэффициент, чтобы распознал линию.

Студенты Морского государственного университета в США представляли Владивосток на самых престижных соревнованиях по подводной робототехнике.

«Робосаб—2018» собрал 47 команд со всего мира. Неделя в Калифорнии, на тренировки всего три дня. Легенду турнира аппарат изучал на месте. Привыкать приходилось даже к масштабам. Водное поле для заплывов — как три студенческих бассейна.

Александр Есин, капитан команды Морского государственного университета по автономной подводной робототехнике: «В этом году была тема «Казино». Объекты, которые нужно было распознать, — это гигантские игральные кости на глубине. Сбрасывать нужно было в импровизированную рулетку».

Мини-субмарину команда экипировала полгода. Электронный мозг надежно спрятан под алюминиевым корпусом. Робот оснащен основательно: две камеры, три гидрофона. На глубине до 10 метров аппарат может видеть, слышать, пеленговать цель. Но даже с таким матерым участником может случиться форс-мажор.

Петр Горелов, программист команды Морского государственного университета по автономной подводной робототехнике: «С точки зрения распознавания вел себя хорошо, а вот с точки зрения акустики — не очень. Перед полуфиналом сломался гидрофон. Была стрессовая ситуация. Никто не знает, как он устроен. Пришлось на месте разбираться и придумывать, как починить».

Справились. И буквально вырвали вместе с командой из Канады последний шанс на выход в финал. Итог: МГУ Владивостока в восьмерке сильнейших. Ребята оставил позади больше 40 команд, многие из которых представляли лучшие университеты мира.

Сейчас у команды небольшой перерыв. А в новом учебном году — снова за подготовку к следующему турниру. Черная субмарина берет курс на призовую тройку!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]