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В Приморье прогнозируется существенный подъем уровня воды в реках

В Приморье прогнозируется существенный подъем уровня воды в реках

Фото: blogrb.ru

В течение прошедших суток на большей территории Приморья продолжались интенсивные дожди. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

15 августа на реках южной половины края наблюдается интенсивный подъем уровня воды дождевого паводка на 0,2—0,9 см за сутки. Реки в берегах, опасных явлений не наблюдается.

В ближайшие двое суток подъем уровня воды в реках продолжится. На реках Партизанского, Анучинского, Уссурийского, Шкотовского, Чугуевского, Яковлевского, Лазовского, Ольгинского района ожидается подъем уровня воды ещё на 0,5-1,8 м, на отдельных участках с выходом воды из берегов с подтоплением участков дорог, сельхозугодий, хозяйственных объектов, сохраняется угроза низководным мостам. На реках северной половины края подъем воды не превысит 0,5 м, выхода воды из берегов не ожидается. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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