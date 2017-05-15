В Приморье прогнозируется существенный подъем уровня воды в реках

В течение прошедших суток на большей территории Приморья продолжались интенсивные дожди. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

15 августа на реках южной половины края наблюдается интенсивный подъем уровня воды дождевого паводка на 0,2—0,9 см за сутки. Реки в берегах, опасных явлений не наблюдается.

В ближайшие двое суток подъем уровня воды в реках продолжится. На реках Партизанского, Анучинского, Уссурийского, Шкотовского, Чугуевского, Яковлевского, Лазовского, Ольгинского района ожидается подъем уровня воды ещё на 0,5-1,8 м, на отдельных участках с выходом воды из берегов с подтоплением участков дорог, сельхозугодий, хозяйственных объектов, сохраняется угроза низководным мостам. На реках северной половины края подъем воды не превысит 0,5 м, выхода воды из берегов не ожидается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]