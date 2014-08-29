«Вести: Приморье»: Законны ли долговременные отключения горячей воды во Владивостоке?

Во Владивостоке стартовал второй этап гидравлических испытаний, более 3000 многоквартиных домов отключены от горячей воды. Впрочем, проверку коммуникаций специалисты проводят с весны этого года, и у жителей домов некоторых районов города из крана течет только холодная вода вот уже 4 месяца. Являются ли такие отключения законными, и что говорит прокуратура? Репортаж об этом смотрите в программе «Вести: Приморье» в 18.40 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]