Анонс на 16 августа
16 августа во Владивостоке с 10.00 до 12.30 в спортивном комплексе «Юность» (Океанский проспект, 43) пройдут показательные выступления южнокорейских спортсменов. Представители города Инчхона продемонстрируют жителям и гостям приморской столицы боевое искусство хапкидо. Вход свободный.
16 августа — День малинового варенья.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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