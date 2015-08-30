Анонс на 16 августа

16 августа во Владивостоке с 10.00 до 12.30 в спортивном комплексе «Юность» (Океанский проспект, 43) пройдут показательные выступления южнокорейских спортсменов. Представители города Инчхона продемонстрируют жителям и гостям приморской столицы боевое искусство хапкидо. Вход свободный.

16 августа — День малинового варенья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]