На выходных погода в Приморье улучшится
В ближайшие выходные погода в Приморском крае будет в основном хорошей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
В субботу, 18 августа, в край начнёт поступать тёплая воздушная масса, температурный фон повысится. Во второй половине дня к западным границам Приморья подойдёт очередной фронтальный раздел, начнётся небольшой дождь, который в ночь на воскресенье охватит большую территорию края, а его интенсивность немного увеличится. Ночная температура +13…+18 °С, на востоке края +7…+12 °С, днём +24…+31 °С, на побережье +19…+23 °С.
Ночь на воскресенье из-за дождей будет теплее, а днём осадки прекратятся, прояснит, жарко будет и на побережье.
Во Владивостоке в субботу большую часть дня погода без осадков, лишь вечером возможен небольшой дождь, который сохранится в ночь на воскресенье. Будет дуть свежий юго-восточный ветер. Минимальные температуры воздуха +16…+18 °С, максимальные +22…+24 °С.
Днём в воскресенье осадков не ожидается, прояснит. Температура воздуха повысится на 1–3 градуса. В целом погода для отдыха будет благоприятной, только необходимо учесть вероятность дождей.
По состоянию на 15 августа температура воды в заливе Посьета составляет +23 °С, в бухте Находка — +20 °С, в Амурском заливе — +22 °С.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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