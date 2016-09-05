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Полноценный проезд на дорогах в Уссурийске и Пограничном районе восстановят после схода воды

Полноценный проезд на дорогах в Уссурийске и Пограничном районе восстановят после схода воды

Два участка дорог в Пограничном районе и Уссурийском городском округе перекрыты для движения транспорта из-за затопления. Работы по восстановлению проезда начнутся после спада воды.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, из-за высокого подъема воды ограничен проезд в село Духовское в Пограничном районе и в село Кондратеновка Уссурийского городского округа.

Техника в настоящий момент работает на третьем участке – в районе поворота на Покровку трассы Уссурийск–Пограничный–Госграница.

«Дорожники прочищают водопропускную трубу, чтобы не допустить подтопления дороги. Проезд в настоящий момент возможен», – добавили в департаменте.

Подчеркивается, что основные работы по восстановлению проезда в указанных районах будут начаты после спада воды.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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