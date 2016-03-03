В галерее современного искусства «Арка» начинается «Роман с Японией». Выставку под таким названием организовали два фотографа — две женщины, влюбленные в Страну Восходящего Солнца. Причем одна из них из России, другая — из Сербии.

Яркие фотографии — словно окна в загадочную страну. Выставка «Роман с Японией» на самом деле — продолжение романа с Владивостоком, который случился десять лет назад у Бранки Такахаши, гостьи из далекой Сербии.

Вера Глазкова, директор галереи «Арка»: «Бранка — писатель, японовед, фотограф замечательный. Она несколько лет жила во Владивостоке и обрела здесь очень много друзей».

Выпускница Белградского университета замужем за японским дипломатом. Вероника Стахеева, журнальный фотограф и участник международных вернисажей, познакомилась с нею во Владивостоке. Не раз навещала Бранку в Токио. Там и пришла идея совместной выставки: в кафе подруги слушали джаз, а фотоаппарат был один на двоих. Япония для них — предмет неустанного восхищения.

Бранка Такахаши, фотохудожник (Сербия—Япония): «Япония — с одной стороны, очень традиционная страна, держится за свою традицию очень прочно и охраняет ее, с другой стороны, она очень сильно меняется».

Бранка не смогла приехать на открытие выставки и будет приветствовать гостей по скайпу. А Вероника готова рассказывать историю каждой работы. Вот танцовщица в традиционной японской обуви, какую мы видели только на сказочных картинках, а в руках развеваются многометровые полотнища. Вот старинная резьба по дереву, которой до сих пор украшают храмы. А вот бассейн в музее современного искусства города Канацава.

Вероника Стахеева, фотохудожник: «Это удивительная и интересная вещь — ты можешь находиться сверху, смотреть, и можешь, пройдя через залы галереи, попасть внутрь».

Выставка о процветании традиций на фоне фантастических реалий проходит в рамках Года Японии в России. Вероника Стахеева и Бранка Такахаши приглашают зрителя удивиться и поучиться у японцев терпению, уважению к старине, сохранению своего национального достояния. Путешествие в Страну Восходящего Солнца продлится в галерее «Арка» до 1 сентября.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]