Разгадки удивительных тайн Большого Пелиса могут стать большими открытиями. Видеорепортаж Марии Нетребенко
Таинственный остров. Побывать на Большом Пелисе мечтают многие, но официально это сделать практически невозможно. Ведь это самый закрытый заповедный остров залива Петра Великого. А некогда он и вовсе был частью материка. Все секреты Большого Пелиса — в нашем репортаже.
Архипелаг Римского-Корсакова — «терра инкогнито» залива Петра Великого. Всего это шесть заповедных, полностью закрытых для посторонних людей островов, самый большой из которых — Большой Пелис.
Мария Нетребенко, корреспондент: «Сейчас остров большой Пелис полностью необитаем и сложно поверить что до '70-х здесь был большой гарнизон, здесь жило 1,5 тысячи человек, были дороги и военторг и рождались дети, так что есть люди, у которых в паспорте в графе «Место рождения» значится «Остров Большой Пелис».
Архипелаг Римского-Корсакова по историческим меркам появился буквально вчера — всего 10 тысяч лет назад, когда резкий подъем уровня океана привел к затоплению некоторых районов континента.
Анна Гульбина, заместитель директора по развитию Дальневосточного государственного морского биосферного заповедника: «Здесь есть пресноводное озеро, которое было здесь, еще когда это все было материком, и вот это озеро — это исток реки Раздольной».
Большой Пелис и другие острова архипелага хранят еще множество удивительных тайн, разгадка которых может стать большими открытиями. Именно поэтому здесь очень важно соблюдать правила.
Николай Якушевский, директор Дальневосточного государственного морского биосферного заповедника: «Есть некоторые островные части, которые закрыты для посещения, потому человек может нанести непоправимый урон».
Сейчас здесь, можно сказать, введен строгий режим заповедности. И катеров-нарушителей в акватории морского заповедника, действительно, стало значительно меньше, а это значит, что уникальная флора и фауна находится под надежной охраной.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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