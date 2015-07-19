Таинственный остров. Побывать на Большом Пелисе мечтают многие, но официально это сделать практически невозможно. Ведь это самый закрытый заповедный остров залива Петра Великого. А некогда он и вовсе был частью материка. Все секреты Большого Пелиса — в нашем репортаже.

Архипелаг Римского-Корсакова — «терра инкогнито» залива Петра Великого. Всего это шесть заповедных, полностью закрытых для посторонних людей островов, самый большой из которых — Большой Пелис.

Мария Нетребенко, корреспондент: «Сейчас остров большой Пелис полностью необитаем и сложно поверить что до '70-х здесь был большой гарнизон, здесь жило 1,5 тысячи человек, были дороги и военторг и рождались дети, так что есть люди, у которых в паспорте в графе «Место рождения» значится «Остров Большой Пелис».

Архипелаг Римского-Корсакова по историческим меркам появился буквально вчера — всего 10 тысяч лет назад, когда резкий подъем уровня океана привел к затоплению некоторых районов континента.

Анна Гульбина, заместитель директора по развитию Дальневосточного государственного морского биосферного заповедника: «Здесь есть пресноводное озеро, которое было здесь, еще когда это все было материком, и вот это озеро — это исток реки Раздольной».

Большой Пелис и другие острова архипелага хранят еще множество удивительных тайн, разгадка которых может стать большими открытиями. Именно поэтому здесь очень важно соблюдать правила.

Николай Якушевский, директор Дальневосточного государственного морского биосферного заповедника: «Есть некоторые островные части, которые закрыты для посещения, потому человек может нанести непоправимый урон».

Сейчас здесь, можно сказать, введен строгий режим заповедности. И катеров-нарушителей в акватории морского заповедника, действительно, стало значительно меньше, а это значит, что уникальная флора и фауна находится под надежной охраной.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]