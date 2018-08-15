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Жители "крейсера" на Никифорова оказались в водной осаде (видео)

Жители

Жители дома по адресу Никифорова,2 во Владивостоке подают сигнал SOS.

Как сообщили жильцы этого дома на WhatsApp "Вести:Приморье" в своем "видеорепортаже", с одной стороны дома - несется горная речка, а с другой - разлилось бескрайнее озеро. Выйти и войти в дом в таких условиях практически невозможно.


Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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