Во Владивостоке стартовал второй этап гидравлических испытаний, более 3000 абонентов отключены от горячей воды. Впрочем, у некоторых жителей города услуги нет уже 4 месяца. Законны ли такие отключения, и когда обещают дать воду всем владивостокцам?

Чайник и ковш — спутники приморского лета. Без горячей воды жители края проводят недели и даже месяцы.

- Сейчас горячей воды нет. Кран не течет. Чтобы помыться, каждый вечер приходилось использовать два чайника. Как помыться, ополоснуться. Сейчас очередные испытания, я устал несколько лет мыться в тазу. И вот, пришлось решать проблему.

Сергею Дробышеву водонагреватель пришлось установить в съемной квартире. Иначе, говорит, холодный душ принимал бы месяцами. Срок подачи горячей воды на улице Адмирала Юмашева переносится не раз.

Сергей Дробышев, житель г. Владивостока: «Не будет воды до 6 августа, 20 часов. Когда наступает 20 часов, они автоматически переносят дату на 20 августа. На чудо надеяться не приходится. Самое удивительное, я четыре года жил в Хабаровске, и только переехав во Владивосток, я узнал, что три месяца может не быть воды в городе. В Хабаровске не было проблем».

В теплоснабжающей компании говорят: гидравлические испытания идут по плану. Но сети города изношены: более сотни аварий, на сегодня еще на шести идут работы. Ведется и плановая замена сетей. Именно из-за перекладки труб жители некоторых районов «тёпленькую» не видели с мая.

Сергей Никифоров, заместитель главного инженера филиала ОАО «ДГК» «Приморские тепловые сети»: «На 18 участках планируется выполнить замену теплотрасс и на сегодняшний день на 11 уже завершены работы».

На проведение гидравлических испытаний отведено 14 дней. А вот сроки устранения аварий согласуются с администрацией города. Но даже в рамках такого лояльного закона в Приморье работают не все. В Лесозаводске прокуратура края выявила нарушения.

Виолетта Дорожкина, старший помощник прокурора Приморского края: «Проверяющие пришли к выводу, что авария произошла вследствие ненадлежащего состояния технологического оборудования, а также несвоевременного принятия мер по его замене, что и повлекло нарушение допустимых сроков ограничения предоставления коммунальных услуг».

Во Владивостоке пока нарушений не зафиксировано, тем не менее, сейчас гидравлические испытания начались в районе Чуркина и на Эгершельде. В срок не завершились работы в Ленинском районе — без воды центр, 64, 71 микрорайоны, Баляева. Коммунальщики обещают, горячая вода пойдет у всех 1 сентября. Пока же просят жителей набраться терпения, ведь ремонт летом — лучше аварий зимой.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]