Пьяный водитель-рецидивист ездил по Находке на «Крайслере»

Прокуратурой города Находки утверждено обвинительное постановление в отношении гр-на С., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, ранее подвергнутым наказанию за аналогичное правонарушение). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

В конце мая 2018г. фигурант сел за руль автомобиля марки «CHRYSLER 300 TOURING» и ехал на нем, пока в районе ул. Бокситогорская в г. Находка его не остановил сотрудник ДПС.

При проверке документов выяснилось, что у мужчины нет водительского удостоверения, поскольку ранее он уже был лишен прав за совершение преступления против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта.

На законное требование о прохождении медицинского освидетельствования фигурант ответил отказом, что в соответствии с законодательством признается равнозначным установлению факта опьянения

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]