Владивосток еженедельно посещают по электронной визе более 1,5 тысяч иностранцев

За прошедшую неделю Приморский край по электронной визе посетили свыше 2 тысяч иностранных граждан из пяти стран. Это почти столько же, сколько в прошлом году таких туристов регион встречал в месяц. Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю, среди въехавших в край – жители Китая, Японии, Сингапура, Алжира и Марокко.

На первом месте по количеству гостей, побывавших в крае на прошлой неделе, – граждане КНР, из этой страны к нам въехало 1,6 тысячи человек. Также в ведомстве зарегистрировали более 500 жителей Японии и по одному представителю Сингапура, Алжира и Марокко. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Напомним, второй год в Приморском крае действует упрощенный визовый режим, по которому граждане 18 государств могут максимально просто и быстро оформить право въезда на территорию Свободного порта Владивосток. На сегодняшний день иностранцам выдано почти 29 тысяч электронных виз для въезда в Приморье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]