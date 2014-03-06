В Приморье выявлено более 800 литров некачественного молока

Специалисты ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» на минувшей неделе провели пищевой мониторинг образцов молочной продукции из села Заречное и деревни Царевка Шкотовского района, было проверено сырое и пастеризованное молоко. Было проверено более 800 литров молока.

В ходе лабораторных испытаний обнаружено превышение общего уровня бактериальной обсеменённости. Превышение нормативного значения по этому показателю говорит о нарушении санитарных правил и технологического режима изготовления, а также сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации молока. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Специалисты отмечают, что подобные выявления характерны для летнего сезона, когда от производителей и представителей торговых сетей в особенности требуется строгое соблюдение требований технических регламентов.

Специалисты обращают внимание потребителей Приморского края на необходимость кипятить молоко. Употребление такой продукции в сыром виде может вызвать пищевые отравления.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]