Трассу Уссурийск—Пограничный затопило в Приморье (фото)

Подтопления начались в Уссурийском городском округе в среду, 15 августа, несмотря на то, что осадки здесь выпали совсем небольшие по сравнению с прошлогодними ливнями. В некоторых районах самого Уссурийска машины двигаются по дорогам по бампер в воде. Размыло дорогу в районе села Партизан. А на развилке Покровка—Пограничный в районе села Новоникольск временная грунтовая дорога и вовсе скрылась под водой, глубина здесь доходит до полуметра. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

В районе дома культуры «Искра» в Уссурийске затопило дорогу и тротуар. Машины едут по бампер в воде, а ливневки не справляются.

Очевидцы также сообщают, что в районе села Партизан размыта дорога.

А грунтовая дорога на развилке Пограничный—Покровка на трассе Уссурийск—Пограничный скрылась в воде из-за дождя. В настоящее время глубина доходит до полуметра, движение автотранспорта крайне затруднено.

Как уточняют очевидцы, в этом районе идет строительство нового моста, поэтому объезд осуществляется по грунтовке; именно его и смывают обильные потоки воды.

По словам очевидца, вода продолжает прибывать, дорогу сносит течением, и скоро автомобили не смогут проехать в Покровку. При этом другого объезда нет. Дорожных служб в районе люди не увидел.

Как ранее писал VL.ru, утром был перекрыт участок трассы Владивосток—Находка в районе Смоляниново. Причиной стало поднятие уровня воды в реке Лобога, которая подтопила временную объездную переправу возле непригодного для движения аварийного моста.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]