Новости Видео Анонс

QR Код этой страницы
Вчера, 17:58
  1

«Вести: Приморье»: Старая могильная плита корейской семьи найдена полуострове Краббе

Историческую находку обнаружили жители поселка Зарубино на полуострове Краббе. Мраморный камень с китайскими иероглифами оказался могильной плитой корейской семьи. Во времена освоения Приморья на полуострове Краббе жило больше тысячи корейцев. Здесь было несколько поселений, корейская школа и даже церковь, неудивительно, что эта земля хранит столько воспоминаний о тех временах. Плита уже прошла экспертизу краеведческого музея. Почему могилу подписали китайскими иероглифами, и сейчас здесь не живут переселенцы из Кореи? Репортаж на эту тему с комментариями экспертов смотрите в 21.45 в программе «Вести: Приморье» на телеканале «Россия-1».

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря