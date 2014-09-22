«Вести: Приморье»: Старая могильная плита корейской семьи найдена полуострове Краббе

Историческую находку обнаружили жители поселка Зарубино на полуострове Краббе. Мраморный камень с китайскими иероглифами оказался могильной плитой корейской семьи. Во времена освоения Приморья на полуострове Краббе жило больше тысячи корейцев. Здесь было несколько поселений, корейская школа и даже церковь, неудивительно, что эта земля хранит столько воспоминаний о тех временах. Плита уже прошла экспертизу краеведческого музея. Почему могилу подписали китайскими иероглифами, и сейчас здесь не живут переселенцы из Кореи? Репортаж на эту тему с комментариями экспертов смотрите в 21.45 в программе «Вести: Приморье» на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]