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Вчера, 18:12
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Полноценный двусторонний проезд по улице Станюковича открыт во Владивостоке

Автомобилисты вновь получили полноценный двусторонний проезд по улице Станюковича во Владивостоке. Строители выполнили основную работу на две недели раньше заявленного срока, однако полное восстановление на объекте завершится к 1 сентября: будут установлены дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку автотранспорта вдоль дороги. Это позволит избежать массовой парковки личного автотранспорта и сужения проезжей части до одной полосы и тем самым организовать беспрепятственное движение.

Станислав Кончин, инженер: «На сегодня формирование подпорной стенки здания фактически завершено, что позволило сделать обратную засыпку грунтовой пазухи, это порядка 7 тыс. куб. м. Это в свою очередь позволило сформировать тело автодороги, после чего стало возможным выполнить участок подпорной стенки, который обрушился во время обрушения, и, соответственно, сделать 6 тыс. кв. м подготовки под асфальтирование самой асфальтовой дорожной одежды».

Напомним, что в результате обрушения подпорной стены на строительной площадке жилого комплекса в феврале прошлого года была разрушена дорога и повреждена теплотрасса.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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