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Приморцы получат объединенную квитанцию за электроэнергию и тепло

Приморцы получат объединенную квитанцию за электроэнергию и тепло

Фото: EADaily

C 1 октября 2018 г. абоненты АО «ДГК» в Приморском крае будут получать объединенную квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии. В ней будут отражены расчеты за услуги производителя и поставщика тепла и горячей воды АО «ДГК» и гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО «ДЭК» (обе компании входят в группу РусГидро).

Единые документы на оплату получат клиенты на тех территориях, где услугу горячего  водоснабжения и теплоснабжения оказывает АО «ДГК» - это 226 тыс. абонентов в г. Владивосток, 30,7 тыс. в Артёме, 6 тыс. в Партизанске и 9 тыс. в пгт. Лучегорск.

Передавать показания приборов учета клиенты смогут без регистрации на сайте ПАО «ДЭК», или зарегистрировавшись в системе «Личный кабинет клиента» АО «ДГК». 

Расчет всех услуг, включенных в объединенную квитанцию, будут вести сотрудники Дальневосточной энергетической компании, поэтому консультации по всем вопросам, связанным с начислениями как за горячую воду (подогрев), так за тепло и электроснабжение, абоненты АО «ДГК» теперь смогут получать в офисах ПАО «ДЭК».

«Дальневосточная генерирующая компания остаётся теплоснабжающей организацией, отвечающей за заключение договоров теплоснабжения, правильность выставления квитанций, качественное снабжение теплом и горячей водой своих абонентов – граждан и организаций. В новой квитанции для потребителей тепловой энергии порядок, сроки оплаты и платежные реквизиты от ДГК остаются прежними. Все средства, оплачиваемые потребителями за услуги тепло- и горячего водоснабжения, продолжат напрямую поступать в ДГК», - рассказал заместитель генерального директора АО «ДГК» по сбытовой деятельности Дмитрий Богдановский.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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