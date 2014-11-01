Дешевые авиабилеты до Москвы вернулись в продажу

"Аэрофлот" возобновил продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний "Россия" и "Аврора" с Дальнего Востока в Москву и обратно, а также между городами Дальнего Востока. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Из аэропорта Кневичи по субсидированным тарифам можно улететь в пять городов. Из Владивостока до Москвы субсидированный билет в одну сторону обойдется в 7400, в Якутск - 6400, в Петропавловск-Камчатский - 6000, в Новосибирск - 5900, в Хабаровск - 1800 рублей.

По оценке "Аэрофлота", льготные авиабилеты будут распроданы за 10 дней.

Билеты по субсидируемым тарифам можно приобрести в офисах собственных продаж авиакомпании, а также в уполномоченных агентствах.

В этом году программа субсидирования перелетов на Дальний Восток действует с конца марта по 1 декабря. Купить субсидируемый билет могут граждане до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды и сопровождающие их лица. Перевозки в этом сезоне выполняют "Аэрофлот", "Алроса", "Якутия", UTair, Nordstar, "Уральские авиалинии", "Сибирь".

Также пресс-служба авиаперевозчика сообщает, что помимо программы субсидируемых тарифов, авиакомпания Аэрофлот продолжает продажу авиабилетов в рамках собственной программы «плоских тарифов». Билет по фиксированному – «плоскому» тарифу в экономический класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. По данному тарифу можно приобрести билет в экономический класс обслуживания по фиксированной цене. В настоящее время «плоские» тарифы действуют на рейсах Аэрофлота из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении, а с 2018 года программа «плоских тарифов» действует и на рейсах авиакомпании «Россия» между Москвой и пунктами Дальнего Востока. Так, стоимость билета на рейсы Аэрофлота из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан и обратно составляет 25000руб. или 15000 руб. в одну сторону, включая таксы и сборы. Стоимость билета на рейсы авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока и обратно составляет 22000 руб. или 13200 руб. в одну сторону.







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]