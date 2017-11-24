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Более половины крабовых квот освоили рыбаки Приморья

Более половины крабовых квот освоили рыбаки Приморья

Фото: crab-dv.ru

Приморские рыбаки добыли более 16 тысяч тонн крабов.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, добыча крабов предприятиями края увеличилась на 3 тысячи тонн по сравнению с уровнем прошлого года.

«С начала года приморские рыбаки добыли более 16 тысяч тонн крабов, усвоив квоты на 57%», – сказали специалисты.

Между предприятиями Приморья в 2017 году распределили более 4 тысяч тонн крабовых квот, что позволило увеличить их добычу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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