Более половины крабовых квот освоили рыбаки Приморья
Приморские рыбаки добыли более 16 тысяч тонн крабов.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, добыча крабов предприятиями края увеличилась на 3 тысячи тонн по сравнению с уровнем прошлого года.
«С начала года приморские рыбаки добыли более 16 тысяч тонн крабов, усвоив квоты на 57%», – сказали специалисты.
Между предприятиями Приморья в 2017 году распределили более 4 тысяч тонн крабовых квот, что позволило увеличить их добычу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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