Более половины крабовых квот освоили рыбаки Приморья

Приморские рыбаки добыли более 16 тысяч тонн крабов.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, добыча крабов предприятиями края увеличилась на 3 тысячи тонн по сравнению с уровнем прошлого года.

«С начала года приморские рыбаки добыли более 16 тысяч тонн крабов, усвоив квоты на 57%», – сказали специалисты.

Между предприятиями Приморья в 2017 году распределили более 4 тысяч тонн крабовых квот, что позволило увеличить их добычу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]