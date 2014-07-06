Супертайфун-2018: никогда такого не было и вот опять
В синоптических кругах Приморья активно обсуждается вероятность выхода на Приморский край супертайфуна, сообщают "Вести:Приморье". Шансы на то, что тайфун такой силы ударит по Приморью минимальны, но, в целом, угрозу тайфунов никто не отменял.
Накануне "народный синоптик" с популярного интернет-сайта Маглипогода высказал предположение о том, что в ближайшее время в Тихом океане может зародиться самый мощный в 2018 году тайфун". Сегодня шансы "заполучить" Приморью супертайфун-2018 прокомментировал ведущий популярного инстаграм-паблика Погода 25 регион.
"Рано еще говорить о каком либо тайфуне и то что он достигнет стадии супертайфуна и будет угрожать Приморью. До Приморья не один тайфун в такой стадии не доходил, но теоретически угроза выхода тайфуна в 20 числах августа есть. Но пока рано говорить об этом, потому что на примере двух последних тайфунов- YAGi и LEEPI прекрасно видно, как они за сутки могут кардинально поменять траекторию", - прокомментировал информацию о супертайфуне-2018 автор @Погода 25 регион.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
15.08.2018 Приморцев пугают супертайфуном-2018
-
12.08.2018 В Тихом океане может зародиться мощный тайфун
-
20.07.2018 В Тихом океане зародился тайфун, который может "дойти" до Приморья
-
25.08.2017 На Приморье может выйти тайфун,которого пока нет-Маглипогода
-
25.08.2016 Тайфун "Лионрок" продолжает набирать силу
-
06.07.2014 На Приморье может выйти первый в этом сезоне тайфун
Добавить комментарий