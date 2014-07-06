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Супертайфун-2018: никогда такого не было и вот опять

Супертайфун-2018: никогда такого не было и вот опять

В синоптических кругах Приморья активно обсуждается вероятность выхода на Приморский край супертайфуна, сообщают "Вести:Приморье". Шансы на то, что тайфун такой силы ударит по Приморью минимальны, но, в целом, угрозу тайфунов никто не отменял.

Накануне "народный синоптик" с популярного интернет-сайта Маглипогода высказал предположение о том, что в ближайшее время в Тихом океане может зародиться самый мощный в 2018 году тайфун". Сегодня шансы "заполучить" Приморью супертайфун-2018 прокомментировал ведущий популярного инстаграм-паблика Погода 25 регион.

"Рано еще говорить о каком либо тайфуне и то что он достигнет стадии супертайфуна и будет угрожать Приморью. До Приморья не один тайфун в такой стадии не доходил, но теоретически угроза выхода тайфуна в 20 числах августа есть. Но пока рано говорить об этом, потому что на примере двух последних тайфунов-  YAGi и LEEPI прекрасно видно, как они за сутки могут кардинально поменять траекторию", - прокомментировал информацию о супертайфуне-2018 автор @Погода 25 регион.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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