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В одном из населенных пунктов Приморья из-за дождей нарушено транспортное сообщение

В одном из населенных пунктов Приморья из-за дождей нарушено транспортное сообщение

Приморские спасатели продолжают работать в режиме «Повышенная готовность». Специалистами Главного управления МЧС России по Приморскому краю проводится постоянный мониторинг обстановки, складывающейся в связи с прохождением осадков на территории края.

По данным Приморского УГМС, на данный момент небольшие осадки идут на восточном побережье.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС, в Шкотовском районе нарушено транспортного сообщения на 49 км (населённый пункт Смоляниново) дороги краевого значения Угловое–Находка–порт Восточный, где произошел, перелив воды через дорожное полотно временного мостового сооружения через реку Лобога. Движение организовано через город Партизанск.

В Уссурийском городском округе  на дороге местного значения при въезде в село, произошел перелив воды через дорожное полотно временного мостового сооружения через реку Комаровка. Также в Уссурийском городском округе вода перелилась через дорожное полотно временного мостового сооружения через реку Кроуновка. Проезд для легкового и грузового автомобильного транспорта открыт во всех направлениях.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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