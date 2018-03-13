Ток-шоу «Приморье, вперед!» от 15 августа 2018 года

Каждую среду в студии ГТРК «Владивосток» будут собираться эксперты и специалисты, чтобы вместе обсудить, что нужно сделать для улучшения ситуации в экономике, социальной сфере и общественной жизни Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]