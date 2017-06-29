В Приморском океанариуме впервые родился скат

Детёныш пресноводного ската-хвостокола Хенли появился на свет в Научно- адаптационном корпусе океанариума. Новорождённого назвали Серёжей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу океанариума.

- Скаты этого вида относятся к живородящим, самки приносят от 1 до 12 детёнышей, наша самка родила одного, - рассказал начальник отдела содержания пресноводных тропических гидробионтов Алексей Михайлов. – Скаты - высокоорганизованные умные животные, обладают довольно сложным поведением, у них возможна конкуренция по питанию, поэтому сразу после рождения мы отсадили Серёжу в отдельный аквариум. У новорождённого прекрасный аппетит, кормим его в основном морским гребешком, добавляем гаммарус, мотыль, даём дождевых червей. Это сбалансированный полноценный корм для скатов, и на нём Сережа хорошо растет: при рождении он был 9 сантиметров в диаметре, спустя восемь недель - уже 16 сантиметров. Малышу–скату есть к чему стремиться: взрослые особи хвостокола Хенли достигают 45—50 сантиметров в диаметре.

Детеныша ската содержат отдельно ещё и для того, чтобы изучать и фиксировать все особенности его развития.

- Это первый скат, рождённый в нашем океанариуме, а также первый скат вида Хенли разведённый на Дальнем Востоке, поэтому нам особенно интересно следить за его ростом, - пояснил Алексей Михайлов. – Скаты ведут скрытый образ жизни и любят прятаться, Серёжа прекрасно маскируется, закапываясь в грунт так, что порой мы его не можем найти.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]