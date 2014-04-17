В Приморье оштрафован свинокомплекс за вырытые под навоз ямы

Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой, по поручению Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, с привлечением специалистов Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области проведена проверка исполнения природоохранного законодательства ООО «Приморский бекон». В ходе проверки выявлено нарушение земельного законодательства РФ. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В рамках проведенной проверки контрольно-надзорные органы выявили, что на арендованном участке с видом разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства, площадью свыше 1 га, ООО «Приморский бекон» выкопало три котлована, часть из которых заполнена водой, другая – навозной жижей. При этом предприятием был самовольно снят и перемещен плодородный слой почвы, тем самым нанесен вред почве как объекту окружающей среды. В результате чего были нарушены ст.4 ФЗ «Об охране окружающей среды», п.2 ч.1 ст.1 Земельного кодекса РФ, ст.12 и ст..42 Земельного кодекса РФ, ст.8 ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», стандарты и ГОСТы, регулирующие земельные работы.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области вынесено постановление о признании виновным ООО «Приморский бекон» в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.8.6 КоАП РФ. За нарушение земельного законодательства предприятие должно заплатить штраф в размере 30000 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]