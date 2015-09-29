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Жительница Уссурийска промышляла кражами у своих подруг

Жительница Уссурийска промышляла кражами у своих подруг

Фото: vop.ru

В дежурную часть отдела полиции МВД России по городу Уссурийску поступило заявление  37-летней местной жительницы о  хищении ювелирных украшений и  денег со счета банковской карты. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено, что со счета потерпевшей были похищены денежные средства в сумме более 35 тысяч рублей, а из ее квартиры — золотые серьги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции  установили личность и задержали  40-летнюю местную  жительницу — подругу потерпевшей. В отделе полиции она дала признательные показания. Женщина рассказала, что периодически  приходила в гости к потерпевшей. Пользуясь отсутствием внимания со стороны хозяйки, злоумышленница брала ее мобильный телефон и с помощью онлайн-сервиса совершала переводы денежных средств на свой счет. В время последнего  посещения  подозреваемая тайно похитила  золотые серьги.

Похищенными денежными средствами и ювелирными украшениями злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.

Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает  наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Установлена причастность подозреваемой к совершению аналогичного преступления. У еще одной своей  знакомой она похитила 13 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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