Жительница Уссурийска промышляла кражами у своих подруг

В дежурную часть отдела полиции МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 37-летней местной жительницы о хищении ювелирных украшений и денег со счета банковской карты. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено, что со счета потерпевшей были похищены денежные средства в сумме более 35 тысяч рублей, а из ее квартиры — золотые серьги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали 40-летнюю местную жительницу — подругу потерпевшей. В отделе полиции она дала признательные показания. Женщина рассказала, что периодически приходила в гости к потерпевшей. Пользуясь отсутствием внимания со стороны хозяйки, злоумышленница брала ее мобильный телефон и с помощью онлайн-сервиса совершала переводы денежных средств на свой счет. В время последнего посещения подозреваемая тайно похитила золотые серьги.

Похищенными денежными средствами и ювелирными украшениями злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.

Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Установлена причастность подозреваемой к совершению аналогичного преступления. У еще одной своей знакомой она похитила 13 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]