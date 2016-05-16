На юге Приморья сохраняется напряженная паводковая обстановка
16 августа на большинстве рек Приморья продолжается подъем уровня воды на 0,2–1,4 м. Напряженная паводковая обстановка сохраняется на реках южной половины края, где наблюдаются интенсивные подъёмы уровня воды с разливами и затоплениями. Наблюдается выход воды из берегов рек Уссури, Арсеньевка и Илистая в их верхнем течении, Партизанская по всему течению, Артёмовка, Шкотовка, малых притоков реки Раздольная, с подтоплением участков дорог, сельхозугодий, хозяйственных объектов в пониженных местах. Опасных явлений не наблюдается. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
В четверг ожидается прохождение максимальных уровней паводка на малых водотоках, в последующие сутки в верховьях рек. В среднем и нижнем течении рек Уссури, Арсеньевка, Илистая, Раздольная продолжится продвижение паводочной волны, подъём воды на 0,8–1,2 м, с подтоплением пониженных участков, сельхозугодий. Сохраняется угроза подтопления хозяйственных объектов, мостовых переходов. На реках северной половины края подъем воды составит 0,2–0,8 м, паводок пройдёт преимущественно в руслах. Опасных явлений не ожидается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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