В Уссурийске ожидается вторая волна паводка

Продолжается подъем воды в реках Уссурийского ГО. Жители, чьи дома находятся в зоне подтоплений, получают памятки о порядке действий в случае наводнения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации округа.

По информации Единой дежурной диспетчерской службы Уссурийского городского округа, после выпадения осадков от граждан за 15 и 16 августа поступило 40 обращений. В основном уссурийцы отмечали подтопление дворов и огородов, залитые водой подвалы. Все заявки от жителей были переданы в соответствующие службы.

В месте слияния рек Комаровка и Раковка (районы «Семь ветров» и «Южный») вода поднялась выше поймы более чем на метр. Выход на пойму на участке слияния рек Комаровка—Раковка («Семь ветров») составляет 220 см, на 8.00 16 августа уровень поднялся до 350 см, в районе реки Комаровка микрорайона «Южный» с 260 см вода поднялась до 343 см. Остальные реки находятся в берегах.

«Ни на одной реке округа не зафиксировано уровня опасного явления», – отметил оперативный дежурный управление по делам ГОЧС.

Проезд в село Кроуновка есть, уровень воды в реке падает. Транспортное сообщение с селом Кондратеновка для большегрузных машин восстановлено, вода снизилась на этом участке уже на полметра. В поселок Партизан автомобильное движение пока невозможно, переход для пешеходов существует. Нарушено автомобильное и пешеходное сообщение со станцией Лемичевка.

Специалисты Водоканала в круглосуточном режиме наблюдают за состоянием шиберов на дамбах в районах «Семи ветров» и Междуречье. В настоящее время уровень воды в реках позволяет принять ливневые стоки этих микрорайонов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]