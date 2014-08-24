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«Вести: Приморье»: Сколько стоит собрать ребенка в школу?

Больше 20 тысяч первоклассников пойдут в школы Приморья уже через две недели. Сейчас их семьи усердно готовятся — покупают тетрадки и школьную форму. В среднем по России чек одного похода в магазин составляет около 2000 рублей. Это больше, чем в прошлом году. Сколько стоит собрать ребенка в школу в Приморском крае? Наши корреспонденты задались этим вопросом и отправились по магазинам Владивостока. Цены и аналитика — в программе «Вести: Приморье» в 18.40 на телеканале «Россия-1».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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