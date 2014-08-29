Больше 20 тысяч первоклассников пойдут в школы Приморья уже через две недели. Сейчас все они усердно готовятся — покупают тетрадки и школьную форму. Тем родителям, кто не позаботился о покупках заранее, придется раскошелиться. Наш корреспондент вместе с семьями первоклассников совершила контрольную закупку.

Алексей Яцик уже через пару недель станет первоклассником. Подготовку к школе семья начала заранее, чтобы вышло дешевле. Первым делом отправились покупать форму.

Алексей Яцик, первоклассник: «Я первый раз одел форму школьную. И она мне нравится».

Елена Сидорова, мама первоклассника: «Мы купили уже две школьные рубашки, нам обошлось в тысячу рублей. И еще два комплекта школьной формы, еще 4,5 тысячи рублей».

Для тех, у кого в школу отправляются девочки, еще нужны юбки и блузки. На них цена, в среднем, в обычных магазинах составляет около тысячи рублей. Через интернет можно купить еще дешевле, но придется ждать доставку и лишь надеяться на хорошее качество.

Надежда Казакова, житель г. Владивостока: «Школьной формы хватает на год, мы приобрели сарафан, пиджак и юбку. Нам это обошлось 4.100. Плюс блузки — около 10.000 рулей. Если не будет школьной формы и ребенок будет ходить просто в джинсах, блузках и кофтах, то это будет намного дороже».

Дальше — в канцелярский магазин. Здесь «минимальный» набор школьника — два десятка тетрадей, пенал, ручки, фломастеры. Семье первоклассника они обошлись почти в 1,5 тысячи рублей. Еще одни финансовые траты — покупка ранца. Средняя цена — две тысячи рублей. Ортопедические модели или с изображением популярных детских персонажей — еще дороже.

Один из крупнейших банков России проанализировал траты на сборы в школу. По их данным, в этом году сборы учащихся стали дороже на 23% , чем в прошлом. И в среднем по России чек одного похода в магазин составляет около 2 тысяч рублей (2,1 тысячи). По этим же данным, на школьные принадлежности больше всего тратят жители Магаданской, Нижегородской, Воронежской, Свердловской областей и Мордовии. Средний чек в этих регионах превышал 3,5 тыс рублей.

Приморский край в этой статистике не значится. Наши герои сегодня на покупки школьных принадлежностей и одежды потратили почти 10 тысяч рублей. И это без учета сменной обуви, рабочих тетрадей, а в некоторых случаях и учебников. Для семейного бюджета, признается Елена Сидорова, это серьезная трата, но на нее рассчитывали. Тем, кто уже не первый год собирается в школу, все же немного легче.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]